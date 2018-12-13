В Риддере в частном доме при пожаре погиб мужчина

Версия возгорания – нарушение техники пожарной безопасности.

В частном жилом доме на улице Почтовая в Риддере возник пожар вечером 12 декабря. Огнем охватило деревянные конструкции стен, кровли, пола, оконные и дверные блоки, мебель и личные вещи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

О пожаре в службу пожаротушения сообщили очевидцы. На момент прибытия огнеборцев пламя полностью захватило дом. Пожарные проникли в горящее помещение, и в спальне, возле окна на полу обнаружили обгоревший труп хозяина – мужчины 1967 года рождения. На ликвидацию возгорания ушло почти 3 часа.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По причине возгорания отрабатывается версия – нарушение техники пожарной безопасности (НТПБ) при устройстве и эксплуатации отопительной печи. В ликвидации пожара было задействовано 2 единицы техники и 5 человек личного состава службы пожаротушения.

Стоит отметить, что с начала года на востоке страны из-за несоблюдения техники пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи произошло 365 пожаров.

Для предотвращения подобных трагедий огнеборцы рекомендуют следить за исправностью отопительных печей и соблюдать свод этих правил:

- Топите печи при закрытых дверцах, что бы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол.

- Прибейте металлический лист перед топочной дверцей печи.

- Не разжигайте печи легковоспламеняющимися жидкостями.

- Не оставляйте печи без присмотра.

- Прежде чем лечь спать убедитесь, что огонь в камине погас.

- Не закрывайте печные заслонки до полного сгорания топлива.

- Не эксплуатируйте печь, если в ней есть трещины или неисправные дверцы.

- Во избежание возгораний удаляйте шлак и золу в безопасное место.

- Не бросайте в огонь отходы они могут выделять ядовитые вещества.

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