Писатель Джордж Мартин пообещал продолжение "Игры престолов"
Я вернулся в свою крепость одиночества - автор книг.
Фото : publy.ru13 декабря 2018, 12:23
Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал закончить серию книг "Песнь Льда и Пламени", по мотивам которой снят популярный сериал "Игра престолов", передает РИА Новости.
"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни Льда и Пламени", – пообещал писатель.
Мартин добавил, что вскоре на экраны выйдет финальный сезон "Игры престолов", а также сообщил о подготовке приквела для сериала.
"Новый сериал, который пока неофициально назвали "Долгая ночь", сейчас ведет подбор актеров. А также ведется работа над сценариями еще нескольких шоу", - добавил писатель.
Сериал по романам писателя стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. "Игру престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".
Выход финального восьмого сезона сериала намечен на апрель 2019 года.
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