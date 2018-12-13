Более 80 подростков-правонарушителей доставлены в полицию Алматы

В городе проводится полицейская отработка "Подросток".

В целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних, в период с 12 по 14 декабря 2018 года на территории города Алматы проводится полицейская отработка "Подросток", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Отработка проводится в рамках республиканского оперативно - профилактического мероприятия "Правопорядок", и помимо сотрудников различных полицейских служб, в ней участвуют представители заинтересованных государственных органов и СМИ.

"Основная цель мероприятия - предупреждение и профилактика подростковой преступности, повышение правовой грамотности несовершеннолетних, выявление фактов нахождения их в развлекательных заведениях и вне жилых помещениях в ночное время без сопровождения законных представителей, реализации им напитков, табачных изделий, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений. Кроме того, проводятся рейды по рынкам, автомойкам и другим местам концентрации подростков, с целью выявления безнадзорных детей и фактов эксплуатации детского труда», - сообщила начальник отдела ювенальной полиции МПС ДП Алматы Лейла Алипбаева.

За первый день мероприятия в органы внутренних дел за различные правонарушения и безнадзорность в полицию было доставлено 102 подростка, из них 87 - за совершение административных правонарушений. За безнадзорность и беспризорность доставлено 15 детей, из них в Центр адаптации несовершеннолетних помещено 9 безнадзорных детей для установления их личности и дальнейшей передачи родителям.

"Особое внимание уделяется выявлению правонарушений по принципу "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям. Так, за совершение мелкого хулиганства задержано 9 подростков. За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей 66 родителей привлечены к административной ответственности. В отношении 5 руководителей компьютерных клубов материалы будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города для привлечения их к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Выявлено 2 факта реализации табачных изделий несовершеннолетним", – сообщила полковник Алипбаева.

Кроме того, по ее словам, выявлено и поставлено на учет органов внутренних дел 9 подростков - правонарушителей и 11 неблагополучных семей. В отношении 5 родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей собранные материалы будут направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности, предусмотренной ст. 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

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