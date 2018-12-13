Общественный транспорт, жилье, люки - что наиболее беспокоит астанчан
Наиболее часто в службу 109 обращаются по вопросам работы общественного транспорта, долевого строительства, сноса жилья.
Фото : astana.gov.kz13 декабря 2018, 12:54
Оперативная служба 109 составила рейтинг наиболее частых вопросов, по которым поступают обращения от жителей Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
В январе-ноябре в единый контакт-центр акимата iKomek поступило свыше 897 тыс. обращений, отработано 99%, сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования. Ежедневно в центре обрабатывается около 2 тыс. обращений.
"Чаще всего граждане обращаются в службу 109 по вопросам, касающимся работы общественного транспорта, долевого строительства, сноса жилья, качества построенных зданий, канализации, колодцев и люков, лифтов, уличного освещения, подтопления, дорожной инфраструктуры и здравоохранения", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что центр iKomek поддерживает связь с общественностью через социальные страницы в Facebook, Instagram и Telegram.
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