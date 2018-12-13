Общественный транспорт, жилье, люки - что наиболее беспокоит астанчан

Наиболее часто в службу 109 обращаются по вопросам работы общественного транспорта, долевого строительства, сноса жилья.

Оперативная служба 109 составила рейтинг наиболее частых вопросов, по которым поступают обращения от жителей Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В январе-ноябре в единый контакт-центр акимата iKomek поступило свыше 897 тыс. обращений, отработано 99%, сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования. Ежедневно в центре обрабатывается около 2 тыс. обращений.

"Чаще всего граждане обращаются в службу 109 по вопросам, касающимся работы общественного транспорта, долевого строительства, сноса жилья, качества построенных зданий, канализации, колодцев и люков, лифтов, уличного освещения, подтопления, дорожной инфраструктуры и здравоохранения", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что центр iKomek поддерживает связь с общественностью через социальные страницы в Facebook, Instagram и Telegram.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!