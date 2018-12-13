При каких условиях можно получить отсрочку по уплате налогов

Процедура отсрочки позволяет налогоплательщику перенести срок уплаты налогов с единовременной уплатой на срок до шести месяцев.

ДГД по Алматы рассказал, как получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, передает Zakon.kz.

Процедура отсрочки позволяет налогоплательщику перенести срок уплаты налогов с единовременной уплатой на срок до шести месяцев, а также рассрочки с поэтапной уплатой суммой налогов до трех лет.

При этом рассрочка предполагает ежемесячную или ежеквартальную уплату сумм налогов и (или) плат равными долями (пункт 1 статьи 51 Налогового кодекса).

Отсрочка или рассрочка по уплате налогов и плат может быть предоставлена налогоплательщику, финансовое положение которого не позволяет сделать оплату в установленный срок, но есть достаточные основания полагать, что возможность оплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка при наличии одного из следующих оснований:

1. Причинение налогоплательщику ущерба в результате непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации социального, природного, техногенного, экологического характера, военные действия и иные обстоятельства непреодолимой силы);

2. Производство и (или) реализация товаров, работ или услуг налогоплательщиком носит сезонный характер;

3. Имущественное положение физического лица, не состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть обращено взыскание), исключает возможность единовременной уплаты налога;

4. Принятие судом решения о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;

5. Основной вид деятельности налогоплательщика относится к отрасли экономики, имеющей стратегическое значение согласно законам Республики Казахстан;

6. Представление налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности;

7. Согласие налогоплательщика с суммами начисленных налогов и (или) плат, указанными в уведомлении о результатах проверки. Положения настоящего подпункта не распространяются на налогоплательщиков, период с даты регистрации которых в качестве налогоплательщика до даты подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки составляет не менее пяти лет.

Отсрочка или рассрочка по уплате налогов и (или) плат предоставляется на основании заявления об изменении срока исполнения налогового обязательства.

К заявлению об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат прилагаются следующие документы:

1. Перечень контрагентов-дебиторов налогоплательщика с указанием цен договоров, заключенных с соответствующими контрагентами-дебиторами (размеров иных обязательств и оснований их возникновения), и сроков их исполнения, а также копии данных договоров (документов, подтверждающих наличие иных оснований возникновения обязательства). Положения настоящего подпункта не распространяются на физическое лицо, не состоящее на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой;

2. Документы, подтверждающие наличие оснований для изменения срока уплаты налогов и (или) плат, указанные в пункте 4 настоящей статьи;

3. Документы об имуществе, которое может быть предметом залога с приложением отчета оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предоставляемого в залог, либо договор банковской гарантии, заключенный между банком-гарантом и налогоплательщиком, и банковская гарантия. При этом отчет оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества должен быть составлен не ранее десяти рабочих дней до даты подачи налогоплательщиком заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки.

4. Документы, подтверждающие наличие оснований для изменения срока уплаты налогов и (или) плат.

Предоставление отсрочки или рассрочки упрощено путем введения принципа "одного окна" при оказании данной услуги. То есть, решение принимается органом государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика либо органом государственных доходов по месту уплаты налогов и (или) плат (статья 50 Налогового кодекса).

Решение об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат или об отказе его изменении принимается органом государственных доходов в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления налогоплательщика.

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