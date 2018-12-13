В Алматы выбрали лучших учителей города

С начала года зарплата учителей, перешедших на обновленное содержание образования, повысилась на 30%.

В Алматы подвели итоги городского конкурса "Ұстаз Мәртебесі – Ұлт Мерейі", в котором приняли участие более 100 учителей средних общеобразовательных учреждений, передает Zakon.kz.

Лучшим педагогом признана учитель казахского языка и литературы гимназии №159 Сауле Ахметова, которой в торжественной обстановке в здании новой школы №168 вручили ключи от автомобиля. Путевкой для семейного отдыха наградили учителя информатики №140 школы Нұрғали Тұрымбетова. Еще несколько педагогов получили дипломы и сертификаты по 500 и 300 тысяч тенге. Инициатором проведения конкурса выступил местный предприниматель и меценат Мурат Адильханов, построивший учебное заведение в рамках проект "Туған жер".

"Благодаря поддержке главы государства в Алматы построено 117 учебных заведений. Только за последние пять лет финансирование образования в мегаполисе возросло на 37% или почти на 27 млрд. тенге. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры образования. Только в этом году на строительство и капитальный ремонт было выделено более 17 млрд. тенге. В рамках реализации Послания главы государства за счет бюджетных средств будет построено еще 8 новых крупных школ. Я хочу поблагодарить каждого из вас за нелёгкий и очень ответственный труд. Качество вашей работы подтверждается победами учеников и вашими личными профессиональными заслугами", - отметил в своем поздравлении аким Алматы Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что с начала года на 30% повысилась заработная плата почти 70% учителей Алматы, перешедших на обновленное содержание образования. В свою очередь с 1 сентября впервые 1293 учителя, прошедшие национальное квалификационное тестирование, получают к должностному окладу надбавку от 30 до 50%.

Помимо этого, государство осуществляет поддержку учителей, преподающих на английском языке. Уже второй год учителям школ, преподающим физику, химию, биологию и информатику на английском языке установлена доплата в размере 200% от должностного оклада.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!