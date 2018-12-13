Силовики в России задержали семь человек, собиравших деньги для боевиков

Злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров.

Силовики задержали в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии семь человек, собиравших деньги для боевиков "Исламского государства"* и "Джебхат-ан-Нусры"*, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.

Скрывающийся за рубежом приверженец радикального ислама Ахмеднабиев И.С. (Абу Умар Саситлинский, объявлен в международный розыск за терроризм и его финансирование) организовал под видом благотворительности широко разветвленную законспирированную сеть, предназначенную для финансовой поддержки террористов.

Злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи подвергались целенаправленной идеологической обработке. Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые благотворительные фонды "Мухаджирун" и "Сальсабиль" получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства.

В состав выявленной группы входили российские граждане - родственники одиозного международного террориста Саидова М.Ш. (позывной "Амир Якуб", задержан в Турции за терроризм), бывшие участники бандгрупп Арби Бараева (нейтрализован в 2001 г. на территории Чеченской республики) и Беслана Махаури (нейтрализован в 2015 г. на территории Республики Ингушетия).

Безналичные переводы осуществлялись ими в адрес находящихся в Сирии в составе боевых подразделений МТО "ИГ" двух российских гражданок, разыскиваемых за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур.

За период с 2016 года в целях финансирования терроризма указанным лицам было переведено более 38 млн руб (212 млн тенге).

11 декабря 2018 года на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана в рамках возбужденного уголовного дела у подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения средств экипировки и телефонных сим-карт.

* - группировки, запрещенные в Казахстане

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