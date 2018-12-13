Утверждена программа формирования общего рынка газа ЕАЭС

Как ожидается, реализация программы приведет к созданию методической, организационной, инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования общего рынка газа.

В Санкт-Петербурге решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 декабря 2018 года утверждена "Программа формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза", передает Zakon.kz.

Целями программы являются:

- обеспечение готовности государств-членов к участию субъектов общего рынка газа Союза в общем рынке газа Союза, включая создание правовых и экономических условий для функционирования общего рынка газа Союза;

- обеспечение создания в государствах-членах условий, необходимых для реализации международного договора о формировании общего рынка газа Союза, вступающего в силу не позднее 1 января 2025 г.

Программа включает в себя комплекс взаимоувязанных организационных, технологических и других мероприятий, обеспечивающих формирование общего рынка газа Союза в результате выполнения, в частности, следующих задач:

- создание правовых и экономических условий для развития добросовестной конкуренции между участниками общего рынка газа Союза с учетом законодательства государств-членов, а также Протокола об общих принципах и правилах конкуренции;

- переход к рыночным механизмам ценообразования в отношении газа на общем рынке газа Союза;

- организация торговли газом на общем рынке газа Союза, обеспечивающая недискриминационный доступ участников общего рынка газа Союза к этому рынку;

- обеспечение возможности проведения биржевых торгов газом на общем рынке газа Союза;

- создание условий для увеличения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов государств-членов на общем рынке газа Союза;

- организация на основе единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств-членов, недискриминационного и прозрачного доступа к газотранспортным системам участников общего рынка газа Союза;

- введение механизмов, направленных на долгосрочное развитие газотранспортных систем, необходимых для обеспечения функционирования общего рынка газа Союза, в том числе на основе долгосрочных заявок поставщиков газа и потребителей газа;

- унификация норм, стандартов на газ и нормативно-технических документов, регламентирующих функционирование газотранспортных систем, а также выработка рекомендаций по обеспечению точности измерений количества и контроля качества газа с учетом мировых практик, по реализации метрологического обеспечения измерений в рамках национальных систем стандартизации государств-членов и по гармонизации метрологических требований к измерениям количества и параметров качества газа;

- организация системы информационного обмена, предусматривающей обмен информацией, включающей в себя сведения о внутреннем потреблении газа, свободных мощностях газотранспортных систем, а также о ценообразовании в сфере транспортировки и поставки газа на территориях государств-членов, в том числе сведения об оптовых ценах на газ и тарифах на транспортировку газа по газотранспортным системам;

- организация регулярной подготовки и согласования индикативных (прогнозных) балансов газа государств-членов и Союза;

- обеспечение гармонизации законодательства государств-членов в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами для формирования общего рынка газа Союза;

- применение общих принципов и методов тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа Союза;

- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства государств-членов в области защиты конкуренции, включая контроль применения тарифов (цен) хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги по транспортировке газа в рамках общего рынка газа Союза;

- осуществление взаимодействия государств-членов в целях формирования и функционирования общего рынка газа Союза;

- осуществление взаимодействия уполномоченных органов друг с другом и с Евразийской экономической комиссией.

Как ожидается, реализация программы приведет к созданию методической, организационной, инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования общего рынка газа Союза, позволяющей обеспечить достижение следующих результатов:

- осуществление на общем рынке газа Союза торговли газом между участниками общего рынка газа Союза всех государств-членов посредством обеспечения доступа к услугам инфраструктурных организаций, включая доступ к газотранспортным системам и к биржевым торгам газом (при необходимости государство-член уполномочивает поставщиков газа и потребителей газа, отвечающих единым критериям, согласованным государствами-членами, на поставку или покупку газа на общем рынке газа Союза);

- применение на общем рынке газа Союза различных механизмов заключения договоров на поставку газа (долгосрочных и краткосрочных договоров, биржевых сделок);

- заключение договоров на поставку газа на общем рынке газа Союза по рыночным ценам, за исключением договоров, которые могут заключаться хозяйствующими субъектами в рамках реализации двусторонних международных договоров государств-членов;

- предоставление доступа к газотранспортным системам участникам общего рынка газа Союза в целях поставки газа в рамках функционирования общего рынка газа Союза (в том числе с учетом индикативного (прогнозного) баланса газа Союза) в соответствии с едиными правилами, устанавливающими в том числе правила определения и распределения свободных мощностей и предусматривающими недискриминационный доступ к газотранспортным системам для участников общего рынка газа Союза;

- установление (формирование) тарифов (цен) на услуги по транспортировке газа в рамках общего рынка газа Союза на прозрачной и недискриминационной основе для участников общего рынка газа Союза в соответствии с законодательством государств-членов;

- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства государств-членов в области защиты конкуренции, включая контроль применения тарифов (цен) хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги по транспортировке газа в рамках общего рынка газа Союза.

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