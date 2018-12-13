Футболист Кокорин поделился своими планами на новогоднюю ночь

Кроме того, он поблагодарил тех, кто его поддерживает.

Футболист Александр Кокорин, находящийся в СИЗО "Бутырка", не будет отмечать Новый год и рано ляжет спать в праздничную ночь из-за режима. Об этом он сообщил в письме агентству "Москва", передает РБК.

"Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще", — добавил он.

Кокорин отметил, что не знает, позволят ли ему поздравить родных и близких. По его словам, он напишет им письмо заранее, поскольку ему неизвестен последний день отправки сообщений.

Футболист также поблагодарил тех, кто его поддерживает, и пожелал всем встретить Новый год в кругу семьи.

Арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля. Сторона защиты намерена обжаловать данное решение.

В середине октября футболисты были арестованы за избиение водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Против них возбудили уголовные дела, после чего их поместили в столичное СИЗО "Бутырка". Фигуранты дела частично признали свою вину.

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