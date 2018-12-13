Меланья Трамп рассказала, как ее супруг принимает решения

Он борется за Америку и американский народ каждый день - Первая леди США.

Первая леди США Меланья Трамп рассказала, что не всегда согласна с тоном своего супруга и дает ему советы, но в конечном итоге президент Дональд Трамп сам принимает решения, передает РИА Новости.

"Я бы хотела, чтобы у меня было больше времени смотреть новости, но я занята своей работой. Но я знаю точно, что происходит. Я слежу. Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет. Я иногда не согласна с его тоном. Но в конечном итоге он сам принимает решения, он знает последствия, он взрослый. Но он боец. Он борется за Америку и американский народ каждый день", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Меланья Трамп рассказала, что заявила своему супругу, что тот победит, если снова решит принять участие в президентской гонке. "Я знаю его, я знаю, как он находит контакт с людьми", - сообщила первая леди США.

Она также поделилась, что стало для нее самым сложным моментом после того, как она стала первой леди страны.

"Я бы сказала, это оппортунисты, которые используют мое имя или имя моей семьи для того, чтобы продвигать себя - от комиков до журналистов, писателей. Они пишут историю, и это неправильно. Им нравится фокусироваться на слухах", - посетовала супруга американского президента.

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