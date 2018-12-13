В Алматы предлагают строить подземные туннели

Первоначально их строить дорого, потому что это сложные подземные сооружения. Но впоследствии они могут сократить эксплуатационные затраты города.

И.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов рассказал, насколько реально построить в Алматы комплексную схему проходных туннелей, передает корреспондент МИА "Казинформ".

И.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов поделился с журналистами одним из проектов по разгрузке транспортных магистралей и решению проблемы постоянных "раскопок" городских улиц для замены коммуникаций и перекладки асфальта.

"Наше предложение - создать в городе комплексную схему проходных туннелей. Вопрос заключается в том, что старая экономика рассматривает территорию города в плане того, что надо сегодня сделать, а что будет через 2-3 года, неважно. На наш взгляд, система коммуникационных туннелей позволяет городу развиваться, вне зависимости от развития старой инженерной инфраструктуры. Туннель позволяет увеличить срок эксплуатации трубопроводов, кабелей, туннели позволяют сделать нам капитальные дороги, чтобы потом не вкладываться в асфальтирование каждые 2-3 года. Эти туннели работают с точки зрения практического применения", - рассказал А. Ахмеджанов.

Он признает: первоначально их строить дорого, потому что это сложные подземные сооружения. Но впоследствии они могут сократить эксплуатационные затраты города.

"Мы много тратим денег на восстановление инженерных коммуникаций. При строительстве туннелей предлагал из-под дорог убрать все инженерные сети за красную линию. Между дорогой и красной линией застройки - 8 метров. Но здесь другая проблема. В Алматы высажены деревья в 2 ряда вдоль дорог из-за грунтовых вод. Поэтому предлагаем 1 раз вскрыть асфальт, положить туда туннель, переложить сети, забетонировать и все. Хотя бы один непроходной туннель позволяет проложить инженерные коммуникации так, что можно в туннеле вытащить старую трубу и положить диаметром больше", - считает А. Ахмеджанов.

По его данным, строительство одного туннеля займет 5-летний объем финансирования на текущий ремонт этой же дороги. Окупаемость одного туннеля - через 5 лет после запуска.

"Это пока наши предложения. Я один раз акиму озвучил этот вопрос, он меня поддержал, сказал: "Вот такое надо делать". Аким у нас креативный. Но пока это лишь проект, ничего не решено, нужно еще раз просчитать затраты и прочее. Но если мы хотим стремиться к экономичным затратам по эксплуатации городского пространства, должны применять такие технологии и методы, чтобы город меньше тратил на свое содержание. Содержание зависит от того, пройдет человек или не пройдет. В туннелях можно поставить видеокамеры, используя новые технологии, и автономно наблюдать за их состоянием. В конечном счете вижу цель - сократить эксплуатационные ресурсы города", - заключил А. Ахмеджанов.

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