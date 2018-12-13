S&P подтвердил рейтинг Банка развития Казахстана на уровне "ВВ+/В"

Аналитики оценивают роль БРК как "критически важную" как основного финансового инструмента правительства для выполнения программы развития инфраструктуры производственных и перерабатывающих отраслей экономики.

Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги АО "Банк Развития Казахстана" подтверждены международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на уровне "ВВ+/В". Прогнозы по рейтингу — "стабильные". Рейтинг Банка по национальной шкале - на уровне "kzAA+".

По мнению аналитиков агентства, подтверждение рейтингов связано с тем, что БРК остается одной из ключевых дочерних компаний национального холдинга "Байтерек", а также "безусловной" вероятностью получения государственной поддержки.

S&P также подтвердили оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) БРК на уровне "b". В агентстве полагают, что БРК сохранит "адекватные" показатели капитализации благодаря вливаниям капитала со стороны государства в декабре нынешнего и в следующем году, которые будут способствовать поддержанию коэффициента капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital ratio — RAC), на уровне 7-8%. По данным S&P, по состоянию на конец 2017 года активы БРК составляли около 60% консолидированных активов группы "Байтерек".

Аналитики оценивают роль БРК как "критически важную" как основного финансового инструмента правительства для выполнения программы развития инфраструктуры производственных и перерабатывающих отраслей экономики.

"БРК предоставляет долгосрочные кредиты для финансирования масштабных и капиталоемких инвестиционных проектов, которые имеют стратегическую экономическую или социальную значимость для правительства Республики Казахстан. Банк является ключевым финансовым институтом, обеспечивающим выполнение нескольких государственных программ, включая пятилетнюю государственную программу по индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-2019 гг. и государственную программу инфраструктурного развития "Нурлы Жол", - отмечается в обзоре S&P.

В этой связи, агентство оценивает вероятность предоставления Банку развития Казахстана своевременную экстраординарную поддержку со стороны государства в случае необходимости как "практически безусловную".

Рейтинг Банка может быть повышен в случае существенного улучшения системы мониторинга долга организаций, связанных с государством и повышения эффективности механизмов предоставления экстраординарной поддержки этим организациям в Казахстане, добавили в S&P.

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