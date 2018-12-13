Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях
В связи с прогнозом повышения температурного фона на равнинной территории востока и юго-востока республики возможно формирование талого стока.
Фото : открытые источники13 декабря 2018, 16:18
РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.
"В ближайшие сутки и праздничные дни в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров на водных объектах востока, юго-востока, юге и юго-западе страны, что может привести к стеснению русел рек и подъемам уровней воды, выхода на пойменные участки рек", - сказано в распространенном сообщении.
Также в связи с прогнозом повышения температурного фона на равнинной территории востока и юго-востока республики возможно формирование талого стока.
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