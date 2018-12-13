Названы соперники казахстанских боксёров на вечере профи-бокса

На ринг в Астане выйдут Абылайхан Хусаинов, Асхат Уалиханов и Руслан Мырсатаев.

16 декабря известные отечественные мастера кожаной перчатки проведут на столичном ринге свои очередные поединки в рамках вечера профессионально бокса, передаёт корреспондент Bnews.kz.

В первом бою вечера на ринге в рейтинговом бою сойдутся непобеждённый Абылайхан Хусаинов (9 побед в 9 проведенных встречах) и Максим Мороз (Украина). Для Мороза данная встреча станет дебютной в профи. Поединок в этой весовой категории (64 кг) рассчитан на 6 раундов по 3 минуты.

В следующей встрече силами померятся Асхат Уалиханов и украинец Ярослав Юров, которые выявят победителя в весе 66 кг. Для казахстанского проспекта бой против Юрова станет шестым в профи, ранее он 5 раз выходил на ринг и лишь в одном из них потерпел поражение. У 25-летнего Ярослава Юрова 2 боя в профессионалах и ни одного проигрыша. Данная встреча также рассчитана на 6 раундов по 3 минуты.

Интересной ожидается встреча в весе 62 кг, где Айдару Шарибаеву (7 боев, 6 побед и 1 поражение) будет противостоять опытный и возрастной (37 лет) Артём Айвазиди из Украины. Послужной список последнего составляет – 25 боев, 11 побед и 14 поражений.

В битве супертяжей на ринг спорткомплекса "Даулет" честь нашей страны выйдет защищать небезызвестный Руслан Мырсатаев (участник ОИ-2008, победитель в составе «Астана Арланс» во Всемирной серии бокса) не имеющий поражений на профи-ринге (одержал виктории во всех 5 встречах). В восьмираундовом поединке Мырсатаев проэкзаменует Павло Кроленко из Украины, для которого это станет второй встречей на профессиональном ринге.

И наконец, в главном поединке вечера, где боксёры будут оспаривать титул чемпиона по версии WBC Asia, в весовой категории 52 кг сильнейшего выявят Елшат Нигматуллаулы по прозвищу "Казахский воин" - 15 боев (15 побед) и непобеждённый Фарид Алиев из Азербайджана. В активе представителя закавказской республики значатся 5 боев, в которых он во всех одержал убедительные победы.

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