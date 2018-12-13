Аким Алмалинского района Алматы поздравил с Днем Независимости

После своего выступления глава Алмалинского района наградил жителей, которые внесли особый вклад в развитие страны.

Аким Алмалинского района Алматы Беккали Торгаев поздравил с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Торжественное собрание прошло в концертном зале "Казахконцерт".

- Уважаемые участники торжественного собрания, поздравляю с национальным праздником нашей страны Днем Независимости! Сегодня мы исполняем свою историческую миссию, строим независимый, процветающий, политически стабильный Казахстан. Как сказал Нурсултан Назарбаев, сила любой страны в единстве ее народа. Мы должны помнить, что у нас общее будущее, и оно зависит от единства всех казахстанцев. На третьем десятилетии своей независимости Казахстан ставит перед собой масштабные задачи, решение которых определит вектор государства на долгосрочную перспективу. У нас есть четкие ориентиры дальнейшего пути развития, - сказал аким района.

Также в своем выступлении он напомнил о Послании Нурсултана Назарбаева народу Казахстана и о значимости Алматы в становлении независимости.

- Наш город – золотая колыбель независимости. В Алматы принимались все судьбоносные для страны решения: здесь подписан Конституционный закон о государственной независимости, принята Конституция, утверждены государственные символы, введена национальная валюта, первые выборы первого президента независимого Казахстана, первая инаугурация, - отметил Беккали Торгаев.

После своего выступления глава Алмалинского района наградил жителей, которые внесли особый вклад в развитие страны.

Юбилейными медалями 20-летия столицы Астаны за значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы получили: руководитель ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон" Игорь Франк и учитель школы №62 Михриниса Ибрагимова.

Кроме того, памятными грамотами удостоили нескольких жителей, принимавших участие в улучшении района.

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