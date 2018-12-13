В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках

Проект реализовывается за счет внебюджетных средств.

На электронных табло будет выводиться актуальная информация с номерами маршрутов и временем прибытия общественного транспорта на остановочный комплекс, передает Zakon.kz.

Посредством цифрового новшества горожанам будет предоставлена возможность связаться с оператором Транспортного холдинга при помощи специального модуля связи. Проект реализовывается за счет внебюджетных средств.

Отслеживать движение общественного транспорта в онлайн-режиме можно и через приложение "Онай". Кроме того, с августа у пользователей приложения появилась возможность оплачивать проезд посредством QR-кода.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек также осмотрел новые автобусы, приобретенные частными перевозчиками для обслуживания ряда маршрутов, связывающих центр с отдаленными районами мегаполиса.

Так, перевозчиком ТОО "Мадина" закуплено 12 низкопольных автобусов марки Yutong для обслуживания маршрута №72. ТОО "Киікбай" обновлен подвижной состав на маршруте №13. Для этого было закуплено 20 единиц низкопольных автобусов марки ISUZU.

Глава мегаполиса отметил, что если первоочередной задачей было обновление автобусного парка и за 3 года закуплено более 1100 единиц общественного транспорта, то теперь необходимо обеспечить высокое качество обслуживания горожан.

"Субсидии будут получать только те перевозчики, которые обеспечивают качество услуг и обновляют автопарк. В договорах субсидирования предусмотрены инструменты контроля качества, за нарушения которых предусмотрены штрафы. Только за 9 месяцев за не соблюдение регулярности выходов перевозчики недополучили почти 330 млн. тенге субсидий", - сказал Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что накануне водители общественного транспорта Алматы получили первые комплекты новой единой формы. На данный момент за счет автопарков одели уже 400 водителей. Зимний вариант, который сейчас раздают водителям состоит из брюк, рубашки с длинным рукавом, свитшота или пуловера, а также теплой куртки.

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