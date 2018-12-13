Макинская птицефабрика начала коммерческое производство мяса птицы

В 2019 году МПФ планирует выйти на полную проектную мощность первой очереди - 25 000 тонн продукции в год, а также приступить к строительству второй очереди аналогичной мощностью.

Макинская птицефабрика (далее - МПФ), расположенная в двухстах километрах от Астаны в Буландинском районе Акмолинской области, первая очередь которой мощностью 25 000 тонн мяса птицы в год была введена в строй в конце сентября т. г., объявила о коммерческом запуске производства продукции. Торжественная церемония события состоялась в минувший вторник, 11 декабря, в ходе телемоста с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Около 50% из необходимых 33,5 млрд тенге инвестиций в строительство первой очереди МПФ предоставил Банк развития Казахстана (Банк, БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") в виде займа сроком до 10 лет в сумме 16,1 млрд тенге.

"Старт продаж продукции - событие не менее важное, чем ввод в эксплуатацию производственных мощностей, поскольку позволяет рассчитывать на жизнеспособность проекта. Мы как представители финансирующей стороны рады тому, что после завершения инвестиционной фазы проект вышел на коммерческие рельсы", - подчеркнула старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Асель Шитенова.

Первая партия мяса птицы, произведенного МПФ, была отправлена в ноябре т. г. в объеме 1 400 тонн мясоперерабатывающим предприятиям Центрального, Северного и Восточного Казахстана В декабре т. г. планируется произвести около 2 000 тонн продукции, до 23% объема которой будут поставлены в южные регионы страны. Основной продукт, который производит фабрика, - охлажденное мясо бройлера.

До конца т. г. на предприятии будет завершен монтаж упаковочного оборудования. С января 2019 года МПФ будет работать в режиме полной автоматизации, в результате чего продукция птицефабрики под брендом "КусВкус" появится в розничной торговле.

В 2019 году МПФ планирует выйти на полную проектную мощность первой очереди - 25 000 тонн продукции в год, а также приступить к строительству второй очереди аналогичной мощностью.

Как сообщалось, первая очередь МПФ включает девять производственных площадок, в том числе: инкубатор; четыре бройлерные по двенадцать птичников на каждой; завод по переработке птицы; компост-линию; вспомогательную площадку (цех по производству подстила); цех по производству кормов. После ввода в эксплуатацию второй очереди, запланированного во второй половине 2020 года, МПФ по объемам производства куриного мяса станет крупнейшей в регионе Центральной Азии, располагая мощностью переработки до 9 000 бройлеров в час. Мощности предприятия после ввода в строй второй очереди позволят удовлетворить до 15% потребности внутреннего рынка Казахстана в мясе птицы (в 2017 году, по данным Союза птицеводов РК, потребление в стране куриного мяса составило 341 000 тонн), что, в свою очередь, позволит сократить долю импорта продукции до 32,6% с нынешних 50,4%.

Макинская птицефабрика ориентирована на рынки г. Астана, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!