Опубликован топ самых продаваемых моделей автомобилей в Казахстане

За 11 месяцев 2018 казахстанцы приобрели свыше 52,4 тысяч новых легковых автомобилей на сумму 449 млрд тенге

В топ моделей 2018 года в Казахстане возглавили Toyota Camry, Lada Granta, Lada 4x4, Lada Vesta и Hyundai Tucson, передает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоПром".

В период января-ноября официальными дилерами было реализовано 52 467 автомобилей, что на 25,8% выше результата годичной давности. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 449,2 млрд тенге (1,3 млрд), что на 37,9% выше аналогичного показателя 2017 года.

Сбыт по итогам ноября текущего года (5 328 единиц) превзошел прошлогоднее значение на 13,1%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 46,1 млрд тенге ($124,5 млн), превысив показатель годичной давности на 30,6%.

27 178 автомобилей (51,8%) из числа реализованных по итогам отчетного периода пришлось на импорт, 25 289 покупателей (48,2%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам 11 месяцев т.г. возглавляет Lada: с начала 2018 г. на территории республики продано 12 061 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 11 215 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем 7 626 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA (2593 ед.) и GAZ (2463 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также Nissan (2188 ед.), Renault (1824 ед.), Ravon (1727 ед.), Volkswagen (1382 ед.) и UAZ (1348 ед.).

В рейтинге легковых моделей лидируют седаны Toyota Camry (4208 ед.), Lada Granta (3147 ед.) и внедорожник Lada 4x4 (3036 ед.). Замыкают ТОP-5 моделей Lada Vesta (2547 ед.) и Hyundai Tucson (2400 ед.).

В первую двадцатку потребительских предпочтений вошли также Lada Largus (1848 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (1800 ед.), Hyundai Elantra (1781 ед.), Hyundai Accent (1766 ед.), Toyota Rav4 (1515 ед.), Hyundai Creta (1481 ед.), Toyota Corolla (1280 ед.), Ravon Nexia (1041 ед.), Toyota Land Cruiser 200 (1014 ед.), Volkswagen Polo (958 ед.), Toyota Hilux (885 ед.), KIA Sportage (846 ед.), Lada XRAY (801 ед.), Renault Duster (766 ед.) и JAC S3 (652 ед.).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам 11 месяцев т.г. продемонстрировали жители городов Алматы (13 951 реализованных автомобилей), Астана (9 471 ед.), Атырау (3 893 ед.), Шымкент (3 439 ед.), Костанай (3 232 ед.), Караганда (3 213 ед.), Уральск (2 342 ед.), Усть-Каменогорск (2 207 ед.), Актау (2 116 ед.) и Актобе (1 970 ед.)

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