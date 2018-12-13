Назарбаев выразил поддержку кандидату от Беларуси на пост генсекретаря ОДКБ

Президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Станиславом Зась, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев выразил поддержку Станиславу Зась в качестве кандидата на пост Генерального секретаря ОДКБ.

"В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать Вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран-членов Организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что Ваши встречи прошли хорошо", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что С.Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на указанной должности.

"Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете Безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать Вас", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе беседы Президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.

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