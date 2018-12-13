О безопасном использовании пиротехники и новогодних гирлянд напомнили в ДЧС Алматы

Ежегодно в новогодний период с 31 декабря по 5 января в городе фиксируется от 10 до 20 пожаров, 40 % из которых происходят из-за применения пиротехники.

В преддверии Нового года ДЧС Алматы совместно с сотрудниками полиции провели рейды по выявлению несанкционированных мест продаж пиротехнических изделий, передает Zakon.kz.

"При обнаружении несертифицированной контрафактной пиротехнической продукции, сотрудниками Департамента полиции применяются меры административного воздействия, в соответствии со статьей 204 ч.1. Кодекса РК об АП, с последующей конфискацией продукции", - сообщили в ДЧС.

Как отмечается, в целом динамика несертифицированной продукции по городу идет на спад. Если в 2016 году Департаментом полиции было изъято более 4 тысяч кг незаконной пиротехники, то в 2017 году конфисковано 1 700 кг, а в результате комплекса профилактических мер проведенных сотрудниками ДЧС с 2017 на 2018 год, пожаров от пиротехнических изделий в городе удалось избежать.

По данным департамента, ежегодно в новогодний период с 31 декабря по 5 января в городе фиксируется от 10 до 20 пожаров, 40 % из которых происходят из-за применения пиротехники.

Между тем, по данным скорой медицинской помощи Алматы, только за три дня с 31 декабря 2017г. по 02 января 2018г., с различными травмами и степенью тяжести полученными в результате неосторожного обращения пиротехническими изделиями, к ним обратился 21 человек, 15 из которых дети при этом большинство пострадавших детей в возрасте от 10 до 15 лет;

Зафиксированы 11 случаев ожога глаз, в 6 случаях ожог лица, 4 - травмы различных участков тела. В 12-ти случаях петарда взорвалась в руках, в 9 случаях из-за изменения траектории полета, петарды попали в людей.



В ДЧС также отметили, что использование световых электрических гирлянд также являются одной из составляющей причин пожаров в новый год. За последние пять лет в городе, в результате неисправности электропроводки на оформленных световыми гирляндами елках произошло 3 пожара.

Во избежание таких случаев ДЧС рекомендует придерживаться следующих правил безопасности:

- иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок;

- на елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления;

- покупайте пиротехнику (салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия) только в специализированных магазинах;

- запрещается устраивать фейерверки или салюты ближе, чем 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.

- не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало.

- Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению. Найдите пару минут, чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией.

Напоминаем, в случае пожара звонить по тел. "101" или "112".

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