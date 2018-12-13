Алтай Рахимбетов наградил выдающихся жителей Бостандыкского района за вклад в развитие

Глава района поздравил присутствующих с праздником, после чего была организована концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

В Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К.Сатпаева при поддержке акимата Алматы состоялось торжественное собрание актива Бостандыкского района по случаю национального праздника Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии приняли участие аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, первые руководители государственных органов, творческие коллективы и жители района.

- Дорогие жители района! Буквально через пару дней страна будет отмечать главный государственный праздник – День Независимости. От всего сердца поздравляю Вас с этой знаменательной датой! Праздник Независимости – это дань уважения многим поколениям казахстанцев, которые ценой огромных усилий добились суверенитета. Именно из великих надежд и чаяний нашего народа, от Алтая до Атырау возник единый образ Казахстана. Сильное, железное духом, непоколебимое государство. Мечта о нем, его образ впервые за столетия прозвучали именно здесь - в нашем прекрасном городе. Пройдут годы, а этот день всегда будет торжеством нашей свободы. Для нас он – знак вечности, где особой константой выступает наша история. Ее нужно хорошо знать и хорошо помнить. Именно в ней память народа и его высокий дух. Об этом подчеркивает Глава государства в своей статье "7 граней великой степи". Сегодня наше государство состоялось. Благодаря взвешенной и дальновидной политике Первого Президента – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева Независимый Казахстан занял передовые позиции среди стран СНГ и получила признание на международной арене, - сказал Алтай Рахимбетов.

В ходе собрания за вклад социально-экономическое развитие района были награждены представители различных отраслей.

Глава района поздравил присутствующих с праздником, после чего была организована концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

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