Казахстанцы не пострадали при крушении поезда в Анкаре

В результате с рельсов сошли три вагона, обрушился пешеходный переход.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщает о том, что казахстанцев среди пострадавших в аварии в Турции - нет, передает Zakon.kz.

"По предварительной информации, предоставленной Министерством здравоохранения Турции, среди погибших и пострадавших в результате крушения поезда граждан Казахстана нет", - сообщает пресс-служба МИД РК.

Крушение скоростного поезда Анкара — Конья произошло из-за столкновения с локомотивом пригородного поезда. В результате с рельсов сошли три вагона, обрушился пешеходный переход.

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