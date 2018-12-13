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Доступ населения Астаны к централизованному водоснабжению составляет 99,8%

Децентрализованное водоснабжение используют 1 286 человек населения города, проживающего в поселках Интернациональный и Мичурино.

Фото : astana.gov.kz13 декабря 2018, 17:52

Скважины и колодцы используют лишь 0,2% жителей города, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Вопрос качественного водообеспечения и своевременного отведения и очистки сточных вод является актуальным для столицы, сообщил заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов.

"Доступ населения к централизованному водоснабжению по городу составляет 99,8%, в том числе 94,5% со степенью благоустройства "вода в доме" и 5,3% со степенью благоустройства "уличная водоразборная колонка", – сказал К. Айтмухаметов, отвечая на соответствующий вопрос официального сайта столичного акимата.

Между тем, продолжил он, децентрализованное водоснабжение (скважины, колодцы) используют 0,2% (или 1 286 человек) населения города, проживающего в поселках Интернациональный и Мичурино.

Водообеспечение столицы осуществляется из Астанинского водохранилища, общий объем которого составляет 410,9 млн кубометров.

"Ежегодно водозабор столицы увеличивается по сравнению с предыдущим годом на 3-10% и составляет в среднем 98 млн кубометров. Протяженность сетей водоснабжения - 1332 километра. Эксплуатирующее предприятие – ГКП "Астана су арнасы".


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