В отделе полиции Актобе нашли гранату под полом

Место оцепили, из отдела полиции эвакуировали более 100 человек.

Боеприпас нашли в подвале после вскрытия деревянного пола, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

8 декабря, во время ремонта в отделе полиции №3 Алматинского района города Актобе, рабочие нашли предмет похожий на гранату. Место оцепили, из отдела полиции эвакуировали более 100 человек: рабочих и сотрудников полиции.

Саперы установили, что найденный предмет является гранатой Ф-1 без запала и покрытой коррозией.

Гранату заложили в локализационный контейнер для дальнейшего уничтожения.

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