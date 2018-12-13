В отделе полиции Актобе нашли гранату под полом
Место оцепили, из отдела полиции эвакуировали более 100 человек.
Фото : Открытые источники13 декабря 2018, 18:00
Боеприпас нашли в подвале после вскрытия деревянного пола, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".
8 декабря, во время ремонта в отделе полиции №3 Алматинского района города Актобе, рабочие нашли предмет похожий на гранату. Место оцепили, из отдела полиции эвакуировали более 100 человек: рабочих и сотрудников полиции.
Саперы установили, что найденный предмет является гранатой Ф-1 без запала и покрытой коррозией.
Гранату заложили в локализационный контейнер для дальнейшего уничтожения.
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