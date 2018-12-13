В МИД РФ назвали безумием резолюцию Европарламента по "Северному потоку — 2"

Документ приняли накануне в Страсбурге.

В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2", сообщает РИА Новости.

Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера — это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Документ приняли накануне в Страсбурге.

"Если они рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая, перспективная история, вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? <...> На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и куда надо ездить", — заключила Захарова.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта: их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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