В Казахстане отмечен рост цен как на экспорт, так и на импорт

Из импортируемой продукции ощутимо подорожали продукты.

В январе-октябре текущего года цены на экспортируемые товары повысились на 19,2%, импортируемые - на 7%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на нефть на 30,3%, газ природный - на 23,4%, марганцевые руды - на 21,8%, железные руды - на 16,8%, ферросплавы - на 12,8%, медь - на 12,5%, уголь - на 7,9%, алюминий - на 6,7%, снизились - на цинк на 15,3%, свинец - на 11,7%. Увеличение цен отмечено на пшеницу на 15,5%, ячмень - на 14,9%, хлопок - на 9,2%, их уменьшение - на шерсть на 5%.

Из импортируемой продукции фрукты и орехи подорожали на 58,9%, мясо птицы - на 27,3%, рыба - на 14,2%, чай - на 11,8%, маргарин - на 8,2%, масло растительное - на 3,7%, сахар - на 3%, фармацевтическая продукция - на 2,7%. Цены на обувь стали выше на 28,3%, текстильные изделия - на 14,2%, бумагу - на 13,9%, пластмассу - на 12,9%.

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