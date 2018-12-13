Израильская армия блокировала столицу Палестины

В городе скрывается автомобиль, из которого ранее неизвестный палестинец открыл огонь по израильтянам.

Армия обороны Израиля взяла в четверг под контроль въезды и выезды из города Рамалла на Западном берегу реки Иордан после того, как там скрылся автомобиль, участвовавший в нападении на израильтян, в результате которого два человека погибли и два ранены. Об этом сообщил официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус на брифинге для иностранных журналистов, сообщает ТАСС.

"В настоящий момент мы контролируем въезды и выезды из Рамаллы", - сказал он. "Речь идет о террористической атаке против израильских гражданских лиц и военных", - добавил он.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что палестинцу, который открыл огонь по израильтянам в четверг на автобусной остановке на шоссе на Западном берегу реки Иордан, удалось скрыться. Военнослужащие начали его поиски и проводят проверки в этом районе, добавили в армии.

Израильская санитарно-спасательная служба сообщила ранее, что в результате этого нападения двое израильтян погибли и еще двое получили тяжелые ранения. Спасатели не уточнили, были ли среди них военнослужащие или гражданские лица.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!