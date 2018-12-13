Карманники с "Медео" взяты под стражу

В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным эпизодам на территории города.

Полицейские Алматы взяли под стражу группу карманников, орудовавших в общественных местах, в том числе на "Медео", сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

10 декабря полицейские Алматы задержали группу карманников, орудовавших в общественных местах, в том числе на "Медео".

"В ходе проводимой в городе отработки "Правопорядок" сотрудниками оперативно-поискового отдела нашего подразделения задержаны четверо подозреваемых, в том числе одна женщина. Все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности, такие как разбой, мошенничество, грабеж и кража чужого имущества. Один из задержанных находился в розыске за совершения преступления. Как установлено, банда "щипачей" образована по принципу землячества, все они уроженцы ВКО. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Департамента полиции. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным эпизодам на территории города. Просим граждан, пострадавших от противоправных действий указанных лиц, обратиться по следующим телефонам: 254-48-00; 254-48-01; 254-48-02 или 102", - поведал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

ОПМ "Правопорядок" направлено на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах. В эти дни личный состав служб и подразделений городского ДП переведен на усиленный режим работы.

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