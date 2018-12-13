Путин спародировал Ельцина

Российский лидер рассказал, как ему предложили возглавить правительство, а затем и страну.

Президент РФ Владимир Путин 13 декабря, выступая на форуме "Проектория", спародировал первого лидера Российской Федерации Бориса Ельцина, сообщает Life.ru.

Владимир Путин рассказывал участникам форума о том, как Ельцин предложил ему возглавить правительство.

— Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать идти на выборы президента, вы согласны?" — я сказал: "Нет".

Владимир Путин здесь отметил, что Борис Ельцин "был своеобразным человеком" и, пытаясь его спародировать, сказал: "Почему это?"

— Я ответил, что не готов, хотя я уже был большой мальчик, — сказал Путин.

После этого он пожелал участникам форума побыстрее определиться с тем, чем они хотят заниматься в жизни, чтобы скорее добиться успеха.

На этом же форуме Владимир Путин призвал молодежь идти в бизнес не ради "заколачивания бабок".

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