Оптическая иллюзия со столбом разделила один город на два

Из-за конструкции создалось впечатление, что кадр склеен из двух разных изображений.

Один из пользователей форума Reddit нашел фотографию с оптической иллюзией, где столица Эфиопии Аддис-Абеба будто разделяется на два разных города, сообщает телеканал 360°.

Снимок сделал житель города. Он заметил, что из-за игры света левая сторона фотографии кажется светлой, а правая — темной. Заметить эту разницу помогает столб, будто специально стоящий именно в этом месте. Из-за конструкции создалось впечатление, что кадр склеен из двух разных изображений.

Некоторых смутило, что на фотографии совсем нет машин, хотя слева явно располагается проезжая часть. Автор фото объяснил, что в Аддис-Абебе в тот день проходил «день без автомобиля», поэтому все вышли на улицы прогуляться.

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