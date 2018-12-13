"Сарыарка" не сумела обыграть "Торос"
"Торос" (Нефтекамск) – "Сарыарка" (Караганда) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Фото : Vesti.kz13 декабря 2018, 22:21
В Нефтекамске завершился матч регулярного сезона ВХЛ между местным "Торосом" и карагандинской "Сарыаркой", сообщает Prosports.kz.
"Торос" одержал минимальную победу – 1:0. Поражение стало вторым подряд для казахстанцев, в прошлом туре карагандинцы в гостях уступили "Нефтянику" из Альметьевска.
Следующий матч карагандинцы проведут на домашней арене против казанского "Барса". Матч состоится 17 декабря.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4950054-507d0defa3e36876961fe88dde8f0855
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...