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"Сарыарка" не сумела обыграть "Торос"

"Торос" (Нефтекамск) – "Сарыарка" (Караганда) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Фото : Vesti.kz13 декабря 2018, 22:21

В Нефтекамске завершился матч регулярного сезона ВХЛ между местным "Торосом" и карагандинской "Сарыаркой", сообщает Prosports.kz.

"Торос" одержал минимальную победу – 1:0. Поражение стало вторым подряд для казахстанцев, в прошлом туре карагандинцы в гостях уступили "Нефтянику" из Альметьевска.

Следующий матч карагандинцы проведут на домашней арене против казанского "Барса". Матч состоится 17 декабря.


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