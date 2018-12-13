Начальника, избившего подчиненную, решили уволить

В совете по этике считают, что от таких руководителей нужно немедленно избавляться.

В Актобе решили уволить скандального чиновника, на которого пожаловалась подчиненная, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ерлана Орынбаева вызвали на совет по этике и публично отчитали. В Агентстве по госслужбе единогласно признали, что начальнику, который бьет коллег, не место среди чиновников.

Замглавы актюбинской инспекции Минсельхоза прославился после скандального заявления его подчиненной. Гульмира Жидебаева сообщила, что шеф побил ее прямо на рабочем месте. По словам женщины, после этого она потеряла сознание. В инспекцию пришлось вызвать скорую. После, по заявлению Жидебаевой, на буйного зама завели уголовное дело. Следствие еще идет, но, похоже, Орынбаев на госслужбе уже не задержится. В совете по этике считают, что от таких руководителей нужно немедленно избавляться. К слову, Орынбаев является ещё и фигурантом коррупционного дела: его подозревают в получении взятки.

- В данном случае поддерживается предложение членов комиссии, и я ставлю вопрос об увольнении. Прошу проголосовать. Кто "за"? Единогласно! - резюмировал председатель совета по этике по Актюбинской области Расул Медетов.

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