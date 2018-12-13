В преддверии праздников в Казахстане начали проверять пиротехнику

Качество каждого изделия должен подтверждать сертификат. Если эти правила будут нарушены, то торговцев накажут штрафом.

Казахстанские спасатели готовятся к масштабной проверке взрывоопасных торговых точек. Речь идет о фейерверках, салютах и хлопушках. По правилам пожарной безопасности продавать пиротехнику нужно в отдельных контейнерах, подальше от больших торговых центров и рынков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Качество каждого изделия должен подтверждать сертификат. Если эти правила будут нарушены, то торговцев накажут штрафом. Проконтролируют спасатели также дворцы школьников и торжественные залы, где будут проводить новогодние утренники. Год назад в спортзале сельской школы в Алматинской области загорелась елка. Причиной стало короткое замыкание гирлянды. Тогда удалось все вовремя потушить и обойтись без жертв. А всех любителей салютов спасатели просят уходить на безопасное расстояние от скопления людей и от жилых домов. Ведь один неосторожный залп может обернуться травмами или большим пожаром.

- Запуск пиротехники, да, есть свои требования определенные. На улице на отведенных местах расстояние должно быть соответственно 50 метров, 20 метров от здания, от жилых зданий. Смотря, какие еще здания. Есть специальные правила применения, как запускать эту пиротехнику, даже в самих инструкциях это написано, - говорит начальник управления пожарной безопасности КЧС МВД РК Жасулан Актаев.

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