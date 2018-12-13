Китайцы достигнут обратной стороны Луны

Луноход также доставит на Луну алюминиевый контейнер с семенами горчицы, картофеля и яйцами шелкопряда.

Китайский ровер Chang’e-4, выполняющий миссию по исследованию обратной стороны Луны, успешно вышел на орбиту спутника Земли, сообщает hightech.fm.

Chang’e-4 создан из резервного оборудования для Chang’e-3, почти идентичной миссии, которая запустила ровер Yutu к видимой стороне Луны в 2013 году.

Ровер должен приземлиться в кратер Фон Карма — один из самых неизученных участков на поверхности Луны длиной почти в 2 тыс. км и глубиной до 10 км. Посадка аппарата состоится в начале января 2019 года. При этом Chang’e-4 ничего не привезет на Землю с обратной поверхности Луны, однако будет изучать внутренности спутника благодаря мощному радару и мобильной лаборатории.

Посадить ровер на обратную сторону Луны — крайне сложная задача, поскольку около спутника должны постоянно находиться несколько зондов для передачи сигнала на Землю. При этом Китай уже имеет несколько подобных спутников: например, зонд Queqiao, который находится на расстоянии 37 тыс. км от Луны, в так называемой точке Лангража Земля — Луна. В этом месте гравитационная сила двух космических объектов равна, поэтому спутник может спокойно находиться между ними.

Луноход также доставит на Луну алюминиевый контейнер с семенами горчицы, картофеля и яйцами шелкопряда.

Ожидается, что новая версия лунохода будет функционировать в течение трех месяцев, а затем робот перейдет в спящий режим.

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