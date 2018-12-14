Выбрана "Мисс Костанай"

Организаторы приурочили конкурс к 20-летию Астаны.

Будущий дизайнер интерьера Анастасия Бабич стала "Мисс Костанай-2018", передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как рассказала продюсер конкурса Карина Теклюк, изначально желающих принять участие в популярном конкурсе было много.

"Половину мы отсеяли из-за татуировок, роста и возрастных ограничений. Осталось порядка 60 человек. Из них выбрали двадцатку лучших. Участницами могли стать девушки от 17 лет и с ростом от 169 сантиметров", - отметила К. Теклюк.

Организаторы приурочили конкурс к 20-летию Астаны.

"Первый выход - это визитка в национальном стиле, второй - собственно национальный выход, третий - интеллектуальный конкурс и четвертый - вечерний выход. У нас выбрали сегодня три вице-мисс и одну мисс. И каждая еще получит номинацию", - добавил продюсер.

К слову, девушек выбирали не только по красоте, но и по другим способностям. К примеру, до финала у девочек были кулинарный мастер-класс, творческие этапы. Сегодня же девушки встретились на красивом финале, где главную корону получила Анастасия Бабич - студентка Костанайского строительного колледжа, которая планирует в будущем посвятить себя дизайну интерьера.

"Почему приняла решение участвовать в конкурсе? Это был для меня шанс попробовать себя в чем-то новом, испытать и узнать свои способности. Новый вызов. Но я никак не ожидала победить", - поделилась сразу после конкурса Анастасия.

Как оказалось, девушке не впервой дефилировать и знать все тонкости таких конкурсов. Анастасия вот уже полтора года работает в местном модельном агентстве "Rosmodel". Сегодня вместе с короной победительницы Анастасия Бабич получила путевку на "Мисс Казахстан".

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