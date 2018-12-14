ЕС принял решение на полгода продлить санкции против России

ЕС привязал вопрос продления санкций против РФ к ходу выполнения минских соглашений.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

"Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против РФ с учетом нулевого прогресса в реализации минских соглашений", - сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

ЕС ранее привязал вопрос продления санкций против РФ к ходу выполнения минских соглашений, и каждые полгода заслушивает доклад Франции и ФРГ перед принятием политического решения о продлении ограничительных мер ещё на шесть месяцев.

Пятого июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.

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