Водитель КамАЗа погиб под колесами своего грузовика

По предварительным данным, мужчина за автомойкой ремонтировал КамАЗ и, предположительно, не поставил его на ручник.

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Водитель погиб под колесами своего КамАЗа в Павлодаре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. ЧП произошло на Большой объездной, за Успенским мостом. Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления здравоохранения, скорую вызвали работники автомойки, рассказавшие, что мужчину раздавило грузовиком. - Сегодня в 16:30 бригада скорой помощи выехала по вызову. У мужчины 1975 года рождения диагностирована политрамва, несовместимая с жизнью, - сказала пресс-секретарь ведомства Эльмира Темиргалиева. Как пояснили в областном управлении труда, по предварительным данным, мужчина за автомойкой ремонтировал КамАЗ и, предположительно, не поставил его на ручник. В результате машина покатила и раздавила его насмерть. - В данный момент полиция установила личность погибшего и то, что он зарегистрирован в Астане. Сейчас выясняется наличие трудовых отношений, после чего будет принято решение о расследовании несчастного случая, - прокомментировал руководитель регионального управления труда Аскар Капанов.

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