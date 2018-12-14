Пропавшую мать двоих детей из Семея нашли в Одессе

Женщина по собственному желанию покинула Казахстан.

Пропавшая 29-летняя Елена Свиридова найдена живой и невредимой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Semeyainasy.kz.

Об этом волонтеру "Rina.KZ Семей", сообщил супруг "пропавшей".

"Ко мне позвонил ее супруг, который сказал, что Елена нашлась. С ней все хорошо. Как оказалось, она по собственному желанию покинула Казахстан и сейчас находится в городе Одессе в Украине", — сообщила волонтер "Rina.KZ Семей" Евгения Павел.

По какой причине женщина решила бросить родных и уехать из Казахстана, не известно. На вопрос, собирается ли он поехать в след за женой, мужчина ответил отказом, ссылаясь, что на нем лежит забота о его детях. Супруг матери "кукушки" лишь поблагодарил волонтеров за помощь и пожелал всем беречь родных и близких.

Отметим, что у Елены Свиридовой в Семее остались два маленьких ребенка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!