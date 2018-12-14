Студенты нескольких колледжей устроили поножовщину в Актау

В драке участвовали около 10 человек.

Студенты нескольких колледжей Актау участвовали в драке, в результате которой двое молодых людей были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Об этом сообщила Куралай Газимова, руководитель воспитательного отдела управления образования Мангистауской области.

Инцидент произошел в Мангистауском политехническом колледже 11 декабря. Молодых людей с ножевыми ранениями госпитализировала скорая помощь около 13:30.

В управлении образования уточнили, что инцидент произошел рядом с Мангистауским гуманитарным колледжем, и именно оттуда машина скорой помощи увезла пострадавших.

"Около десяти студентов нескольких колледжей участвовали в драке, в результате которой два человека были доставлены в Мангистаускую областную больницу", - сообщила Куралай Газимова, руководитель воспитательного отдела управления образования Мангистауской области.

Управлением образования области совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены разъяснительные работы среди директоров колледжей и их заместителей, а также родителей студентов.

"Дела участников инцидента были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их родителей к ответственности по статье 127 КоАП РК (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей)", - отметила Куралай Газимова.

В управлении образования также отметили, что по факту происшествия ведется расследование по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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