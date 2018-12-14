Родственники пропавшего на алматинской барахолке парня пожаловались на полицейских

Брат пропавшего парня написал жалобу в прокуратуру и департамент полиции Алматы.

Родственники Мади Карамолдаева подали жалобу в прокуратуру. По словам членов семьи, полицейские проявили халатность, отпустив Мади в неизвестном направлении, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Арман Оразбай, брат пропавшего Мади, вместо того, чтобы искать родственника, теперь обивает пороги госорганов. Парень написал жалобу в прокуратуру и департамент полиции Алматы. Из письма, составленного юристом семьи, следует, что близкие буквально сами провели расследование и выяснили совершенно новые факты.

"Мади был в РОВД Турксибского района. Если полицейские видели, что он без документов и не может ответить, как его зовут - почему не определили его в центр адаптации? Почему они его просто отпустили? Мы считаем, что это халатность. Где сейчас мой брат? Почему, если дежурный его отпустил, они не признают своих ошибок. Мы требуем разобраться в этой истории и наказать тех, кто выгнал парня со слабоумием на улицу. Мы даже представить не можем, что с ним может произойти", - сказал Арман Оразбай.

Парень приехал в Алматы с родственником из Жамбылской области за очередной партией товара. Закупались на барахолке, там Мади и пропал. Участковый инспектор, который обнаружил парня, нам тогда сообщил, что отвёз его в центр адаптации, однако в приюте эту информацию опровергли. А житель Алматы поведал любопытные подробности.

"Я ехал по трассе Капшагайской, увидел парня. Остановился. Он не мог внятно ответить на мои вопросы. Он достал из кармана записку, где было написано: "Отвезите меня на Сайран, я живу в Чу. Помогите, я потерялся". Потом я позвонил на номер 102, вызвал полицейских. Патруль приехал и забрали меня вместе с Мади в Турксибский РОВД. Там я написал объяснительную, что встретил Мади на улице и уехал. А полицейские говорят, что это они нашли его", - сообщил Абзал Маралбеков.

В последний раз Мади видели 21 ноября. Кто-то из прохожих накормил его. На жалобу родных сотрудники прокуратуры должны ответить в течение двух недель. А пока пропавшего ищут волонтеры. Фото парня опубликовано в социальных сетях. Родные просят связаться с ними по телефону.

Напомним, Мади Карамолдаев пропал на рынке "Ялян". Поиски его усложняются тем, что он имеет проблемы с речью и памятью. Карамолдаевы объявили о вознаграждении за информацию о Мади.

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