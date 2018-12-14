Пьяный актюбинец разгромил магазин техники
Его в итоге задержал охранник, который, по всей видимости, в это время спал.
Весьма незаурядное преступление произошло в Актобе. Изрядно выпивший горожанин устроил погром в цифровом супермаркете. В закрытый магазин он вломился среди ночи, разбил стеклянную дверь и стал рушить все, что попадалось под руку, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.
Это видео теперь в топе по числу просмотров в соцсети. Больше всего пользователей взбудоражили брошенные на пол и разбитые айфоны последних моделей.
Кто-то из недоверчивых горожан предположил, что преступление спланировали в самом магазине – в качестве вирусной рекламы. Но выяснилось, что такая идея даже не приходила в голову маркетологов. Пьяного "посетителя" в итоге задержал охранник, который, по всей видимости, в это время спал.
Нетрезвый актюбинец даже не пытался сопротивляться.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!