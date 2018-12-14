Пьяный актюбинец разгромил магазин техники

Его в итоге задержал охранник, который, по всей видимости, в это время спал.

Весьма незаурядное преступление произошло в Актобе. Изрядно выпивший горожанин устроил погром в цифровом супермаркете. В закрытый магазин он вломился среди ночи, разбил стеклянную дверь и стал рушить все, что попадалось под руку, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Это видео теперь в топе по числу просмотров в соцсети. Больше всего пользователей взбудоражили брошенные на пол и разбитые айфоны последних моделей.

Кто-то из недоверчивых горожан предположил, что преступление спланировали в самом магазине – в качестве вирусной рекламы. Но выяснилось, что такая идея даже не приходила в голову маркетологов. Пьяного "посетителя" в итоге задержал охранник, который, по всей видимости, в это время спал.

Нетрезвый актюбинец даже не пытался сопротивляться.

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