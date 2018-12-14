МВФ: Глобальный долг достиг 86 тысяч долларов на каждого жителя Земли 

Долг оказался рекордно высоким — 184 триллионов долларов.

Глобальный долг (частный и суверенный) на конец 2017 года, по подсчетам МВФ, достиг 184 триллионов долларов или 225% от мирового ВВП, говорится в заявлении фонда, передает Рамблер.

"Согласно обновленным данным, глобальный долг достиг рекордно высокого уровня — 184 триллионов долларов, что эквивалентно 225% ВВП за 2017 год", — отмечает МВФ.

Ведомство добавляет, что "если разделить этот долг на каждого жителя земного шара, то получится 86 тысяч на человека, что более чем в 2,5 раза превышает средний доход на душу населения в год".

Крупнейшие заемщики — США, Китай и Япония, добавляется в сообщении.

Цифры долга на 2 триллиона долларов выше, чем фонд объявлял в октябре текущего года.

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