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Нурсулатан Назарбаев вручил казахстанцам госнаграды

Награды получили три человека.

Фото : ibirzha.kz14 декабря 2018, 08:55

Нурсултан Назарбаев вручил госнаграды и присвоил звания трем казахстанцам за выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан и активную общественную деятельность, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана издал указ от 5 декабря 2018 года, где постановил присвоить высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" трем казахстанцам.

Награду вручили председателю ОО "Центр поддержки парализованных граждан города Актобе" Куралай Байменовой, руководителю КХ "Шаушен", район Турара Рыскулова Жамбылской области, Сайрамбаю Доненбаеву и учителю КГУ "Школа-гимназия № 1 имени А.С.Пушкина", город Шымкент, Алине Соловьевой.

Указ вводится в действие со дня подписания.


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