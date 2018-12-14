В США начали расследование из-за трат на инаугурацию Дональда Трампа

Инаугурационный комитет отчитался об источниках пожертвований на сумму $61 млн из потраченных им $103 млн.

Прокуратура Манхэттена начала уголовное расследование по факту возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, прокуроры выясняют, на что комитет потратил $107 млн, полученные им от пожертвований на инаугурацию в 2017 году, пишет "Комерсант".

Пока расследование находится на ранней стадии, утверждают собеседники WSJ. Прокуратура заподозрила, что некоторые из спонсоров давали комитету деньги в обмен на "политические уступки" или в попытках повлиять на чиновников из администрации господина Трампа. Как уточняет WSJ, в США предоставление денег в обмен на политические услуги может противоречить федеральным законам о коррупции. Использование средств от организации, которая зарегистрирована как некоммерческая, также может нарушать закон.

Как рассказали источники издания, расследование частично связано с материалами, изъятыми у бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, осужденного на три года за финансовые махинации — в частности, за нарушение правил финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Во время обысков в доме, офисе и гостиничном номере господина Коэна сотрудники ФБР получили запись его беседы со Стефанией Уинстон Уолкофф, бывшим советником жены президента США Мелании Трамп. Госпожа Уолкофф была одной из тех, кто работал над организацией церемонии инаугурации. В ходе разговора с Майклом Коэном она "выразила обеспокоенность по поводу того, как инаугурационный комитет тратит деньги". Когда и почему был записан этот разговор, неизвестно.

Инаугурационный комитет отчитался об источниках пожертвований на сумму $61 млн из потраченных им $103 млн. При этом комитет не предоставил подробную информацию о своих расходах, уточняет WSJ со ссылкой на налоговые декларации. Издание добавляет, что комитет, будучи некоммерческой организацией, обязан обнародовать информацию о своих пяти крупнейших спонсорах.

Белый дом США и адвокат Майкла Коэна пока никак не прокомментировали информацию WSJ. Близкий к инаугурационному комитету юрист заявил изданию, что прокуроры не связывались с организацией и не требовали никаких документов.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января 2017 года. Изначально сумма частных пожертвований на проведение церемонии, как писалоагентство AP, превысила $90 млн. Для сравнения: на первую инаугурацию 44-го президента США Барака Обамы было собрано $55 млн, на вторую — $43 млн.

В сентябре 2018-го американский лоббист Сэм Пэттен заявил в суде, что незаконно приобретал билеты на инаугурацию господина Трампа для иностранных граждан. В частности, он помог получить четыре билета на инаугурацию украинскому бизнесмену, имя которого не называлось. По данным обвинения, лоббист купил билеты за $50 тыс., деньги ему пришли с банковского счета на Кипре. В числе спонсоров инаугурации AP также называло Венесуэлу, которая через компанию Citgo ("дочка" венесуэльской госкорпорации PDVSA) выделила на церемонию $0,5 млн.

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