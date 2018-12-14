Миопия у школьников или как не стать очкариком

К сожалению, вылечить миопию невозможно, предупредить можно ее возникновение и прогрессирование.

Проблемы со зрением есть у многих казахстанцев, однако если раньше носить очки стеснялись, то сегодня это модно. Другой вопрос, когда очки становятся не трендом, а жизненной необходимостью. Что такое миопия и как спасти ребенка от этого заболевания?

Как объяснил врач-офтальмолог кандидат медицинских наук КазНИИ глазных болезней Жулдыз Искакбаева, миопия или близорукость – это нарушение зрения, при котором человек плохо видит вдаль и хорошо – на близком расстоянии. Она может быть врожденной, наследственной и приобретенной. Если у родителей есть близорукость, то с вероятностью 70% у ребенка будут нарушения зрительного органа. Приобретенная близорукость выявляется у детей в возрасте 7-12 лет.

Выделяют три степени близорукости: слабая: менее -3 диоптрий, средняя: от -3 до -6 диоптрий, высокая: более -6 диоптрий.

Причины появления миопии у ребенка:

- в век технологий гаджеты становятся основным фактором развития близорукости;

- большая нагрузка: ребенок много читает, пишет, его глаза постоянно устремлены в книги или тетради;

- наличие сопутствующих заболеваний: опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.

По результатам медицинских осмотров в Казахстане, патология рефракции, большинство из которой составляет близорукость, встречается к моменту поступления ребенка в школу в 4% случаев, а к завершению школы армию "очкариков" пополняют уже более 30% детей. По прогнозам, к 2020 году этот показатель возрастет до 40%.

Как не допустить развитие миопии

Специалист отметил, что нарушение зрения можно заметить по некоторым признакам. Во-первых, ребенок начинает прищуриваться, во-вторых, под вечер у школьника начинают краснеть глаза, болит голова. Он старается сесть поближе к телевизору, "пишет носом". В идеале проходить обследование у офтальмолога следует после первого учебного полугодия и в конце года.

Чтобы снизить риск развития миопии необходимо соблюдать режим. Отправляйте ребенка на прогулки в светлое время дня. Результаты международных исследования показали, что ежедневное пребывание на открытом воздухе в дневное время в течение 2-х часов и более снижает риск развития близорукости на 36%.

Отучите ребенка проводить время в гаджетах и за телевизором. Лучше отдать предпочтение подвижным играм. С другой стороны, исключить гаджеты полностью – невозможно. Поэтому врачи рекомендуют между просмотрами делать перерыв: полчаса минут за экраном, затем небольшой перерыв на подвижные действия (игры, зарядка, прогулка). За экраном компьютера детям не рекомендуется проводить больше 40 минут в день. Вред, наносимый мониторами, не зависит от того, плоский экран или нет. Все зависит от продолжительности пребывания ребенка перед экраном.

Расстояние между глазами и книгой/экраном должно быть не меньше 30 см и строго фиксированным.

Рабочее место ребенка в школе и дома должно быть правильно оборудовано. Хорошее освещение во время выполнения домашнего задания пойдет только на пользу. Читать можно за столом – не лежа и не за едой. Следите за осанкой.

В развитии миопии большое значение имеет наличие сопутствующих заболеваний. 5если у ребенка имеется хронические заболевания со стороны ЛОР органов, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы необходимо дополнительное наблюдение и лечение у узких специалистов.

Как лечить?

К сожалению, вылечить миопию невозможно, предупредить можно ее возникновение и прогрессирование. Родителям важно поймать момент, когда зрение начало ухудшаться и проводить лечение, чтобы не допустить прогрессирования и возникновение серьёзных осложнений. Многие считают, что ношение очков ухудшит зрение ребенка. Однако, для правильного развития зрительной системы необходимо высокая острота зрения. которая обеспечивается очковой коррекцией.

Самолечение и "витамины" не помогут. При нарушении зрения необходим комплекс мер, порекомендовать которые может только опытный специалист. Родителям ни в коем случае не стоит затягивать с обследованием детей.



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