Что нужно знать перед тем, как купить беспроводную акустику

Сделайте правильный и разумный выбор.

Пикник, выезд на природу, пляжная вечеринка – все это тяжело представить без музыки. Но в этих местах далеко не всегда есть свободный доступ к электричеству.

Несколько советов по выбору беспроводного динамика, чтобы покупка не разочаровала.

Звучание.





Первое и главное. Далеко не все производители могут обеспечить приемлемое качество звука, тем более на открытом воздухе. Мы послушали новую серию портативной акустики Sony SRS-XB41 / SRS-XB31 / SRS-XB21. Она оставила хорошие впечатления. Заявленный диапазон 20–20 000 Гц, при этом уклон все-таки на низкие частоты, особенно в фирменном режиме ExtraBass. Режим Live Sound окрашивает музыку в стиле концерта или фестиваля.

Зарядка.

Понятное дело, что 2 часа работы никого не устроят. Выбирайте такие колонки, которые бы могли проработать не менее дня на одном заряде. Например, SRS-XB31 и SRS-XB41 работают до 24 часов, а SRS-XB21 - до 12 часов.

У каждого человека по нескольку гаджетов. И "обмен" зарядом между ними – крайне полезная функция. Беспроводные динамики SRS-XB31 и SRS-XB41 позволяют подзаряжать USB-совместимые устройства от своего аккумулятора. Для зарядки применяется стандартный micro-USB. Ничего лишнего, все удобно.

Защита от пыли и воды.

Чем выше класс, тем лучше. IP67 означает, что такой гаджет не боится ни пыли, ни воды. А если говорить о SRS-XB41 / SRS-XB31 / SRS-XB21, то производитель заявляет, что колонкам не страшна даже соленая морская вода. Здорово, когда можно не беспокоиться о сохранности техники.

Сделайте правильный и разумный выбор. Всем хорошего настроения и отличной музыки!

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