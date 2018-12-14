Осадки ожидаются на большей территории Казахстана

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман.

РГП "Казгидромет" сообщил прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 декабря, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут осадки, лишь на юге и юго-востоке ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра.

"В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях - метель. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-26 м/с. В Жамбылской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман, днем местами - метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшие сутки и праздничные дни в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров на водных объектах востока, юго-востока, юге и юго-западе страны, что может произвести к стеснению русел рек и подъемам уровней воды, выхода на пойменные участки рек. Также с прогнозом повышения температурного фона на равнинной территории востока и юго-востока Республики возможно формирование талого стока.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -11°, облачно.

Прогноз погоды на 14 декабря.

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