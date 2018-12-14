Важные новости о карьере Аршавина после его ухода из "Кайрата"

Бывший футболист сине-бело-голубых встречался с руководством петербургского клуба и дал принципиальное согласие на начало работы в структуре "Зенита" на административной должности.

По информации Федерального агентства новостей, вопрос возвращения Андрея Аршавина в санкт-петербургский "Зенит" практически решен, пишет sports.kz

Бывший футболист сине-бело-голубых встречался с руководством петербургского клуба и дал принципиальное согласие на начало работы в структуре "Зенита" на административной должности. При этом, по словам источника, пока нет окончательного решения о том, какой именно пост займет Аршавин в своем родном клубе.

Отмечается, что обсуждались по меньшей мере три возможных варианта: пост советника президента "Зенита" Сергея Фурсенко, должность заместителя спортивного директора — как вместо занимающего аналогичную позицию Вячеслава Малафеева, так и в пару к нему. Сообщается, что Аршавин может приступить к работе после Нового года.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2009 год, после чего перешел в лондонский "Арсенал" за 16,5 миллиона евро. В феврале 2012-го он перешел в родной клуб на правах аренды на полгода, а летом 2013-го вернулся в Петербург на постоянной основе и выступал за команду до лета 2015 года.

После непродолжительного выступления за "Кубань" Аршавин перешел в алматинский "Кайрат", где и завершил карьеру осенью текущего года.

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