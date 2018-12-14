Игра XXI века. В водном поло произошли революционные изменения

Нововведения сделают игру еще более привлекательной для детей и молодежи, желающих играть в эту игру на всех континентах.

На заседании внеочередного всемирного конгресса Международной федерации плавания (FINA) в Ханчжоу (КНР) ратифицированы 18 нововведений в водное поло, которые сделают игру более современной, динамичной и зрелищной.

На очередном конгрессе FINA, в работе которого приняли участие делегаты из 110 стран, за нововведения проголосовал 161 делегат. Против ноу-хау выступили всего шесть. Еще двое делегатов воздержались. В водном поло вводится инновационная система видеосудейства для различных ситуаций, а судьи будут использовать специальное аудиооборудование и системы мониторинга для минимизации рисков влияния человеческого фактора. Изменены правила исполнения штрафного и углового бросков, сокращено время владения мячем, теперь для замены не требуется останавливать игру. Всего конгресс утвердил 18 изменений в правила.

- Нововведения сделают игру еще более привлекательной для детей и молодежи, желающих играть в эту игру на всех континентах, - отметил президент FINA Хулио Маглионе.

Прежде чем ввести изменения на рассмотрение внеочередного конгресса, изменения в правилах прошли серьезную обкатку на Кубках мира среди женщин и среди мужчин, а также на чемпионате мира среди юношей и девушек. В кратчайшие сроки протестировано 260 игр на самом высоком уровне, среди разных возрастных групп и джендеров. После чего специальная группа экспертов проанализировала все данные.

Результаты тестирования превысили ожидания всех экспертов:

• на 24% увеличилась результативность матчей;

• на 68% больше контратак;

• на 133% увеличилось количество голов, забитых на контратаках;

• на 38% улучшилась результативность бросков;

• на 34% снизилось количество простых нарушений;

• на 24% снизилось вмешательство судей в игру;

• на 156% увеличилось количество штрафных бросков;

• на 17% снизилось количество нарушений.

Необходимо отметить, что Масштабная революция в водном поло состоялась под руководством нашего соотечественника. В июле 2017 года на Генеральном конгрессе FINA мировое водное поло возглавил известный отечественный спортивный функционер, Вице президент Олимпийского комитета РК Андрей Крюков.

- Результаты голосования на конгрессе говорят сами за себя, мне тут добавить нечего. Нам удалось объединить 40 самых именитых экспертов в одну, интернациональную команду. Работа продолжалась 12 месяцев в сложнейших условиях, в очень сжатые сроки. Данный пакет изменений это первый этап масштабной реформы в водном поло. Она поможет сохранить уникальность нашего спорта в меняющемся мире спортивных игр и направлена на укрепление позиций в олимпийской программе. В цифровую эру мы входим с новыми правилами, новыми технологиями которые сделают водное поло более зрелищным и конкурентоспособным видом спорта. Реформа будет продолжена в течении следующих 3-х лет, будет ещё много нового и интересного, - сказал Андрей Крюков.

Первые соревнования FINA по новым правилам где наша сборная примет участие состоятся 25-31 марта 2019 года в Перте (Австралия). Это будет Интерконтинентальный кубок Мировой лиги ФИНА по водному поло.

Иван Резванцев

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