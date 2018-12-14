МОАП не даст развиться легкой промышленности

Речь идет о намерении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (МОАП) отказаться от формата сотрудничества с объединением юридических лиц.

В Мажилисе сейчас обсуждается проект Закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и сопутствующие поправки к нему.

МОАП - разработчик этих документов - исключил норму депутатов по признанию исполнителями гособоронзаказа объединений юридических лиц (консорциумов).

До 2016 года в Казахстане отсутствовал механизм вовлечения производителей сырья в госзаказы и другие закупки. В этой связи бизнес вынужден был самостоятельно объединиться в консорциум согласно действующему законодательству (статья 233 ГК РК).

Модель работы объединения юридических лиц демонстрирует положительные результаты, как для бизнеса, так и для государства. Развивается производство обрабатывающей промышленности за счет инвестиций, повышения доли местного содержания в сырье, сохранения и создания рабочих мест. Обеспечены возврат в бюджет государства ранее проблемных средств за счет восстановления убыточных предприятий, профессиональный подбор сырья и продукции для исполнителей ГОЗ, прозрачность поставок в системе оборонного заказа.

НПП "Атамекен" неоднократно информировала государственную и деловую общественность о положительном опыте работы объединений юридических лиц, рекомендовав его к распространению в других отраслях экономики.

Исключив эту норму, считает бизнес-сообщество, МОАП дистанцирует производителей сырья от оборонного заказа, ущемляет право бизнеса на добровольное объединение в рамках госзаказов, что в результате не позволит развивать отрасль путем консолидированной работы, направленной на увеличение внутренних инвестиций и снижение импортозависимости.

Отечественные производители призывают разработчика вернуть в законопроект поправки депутатов, ранее поддержанные Правительством. Ведь сам Глава государства подчеркивает необходимость повышения потенциала обрабатывающего сектора, в особенности легкой промышленности.

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